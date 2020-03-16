Nihai karar yarın Cumhurbaşkanlığında verilecek

Başbakan Ersin Tatar’ın mecliste bulunan siyasi parti başkanları ile görüşmesi tamamlandı. Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan Başbakan Tatar, cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesine yönelik görüş birliğinin sağlandığı söyledi.

Tatar’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yakınlaşan bir Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardır. Yaklaşan süre ve önümüzdeki haftalarda bu salgının nasıl yönetileceğini hangi aşamada bu salgının bizi bırakıp gideceğini öngöremediğimizden dolayı önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi noktasında bir görüş birliğine varıldığını söylemek isterim. Yarın saat 14.00'te bir toplantı daha yapılacak. KKTC’nin faydası için en iyisi ne ise o şekilde bir süreç izlenmesi için bir görüş birliği vardır. KKTC’yi en iyi şekilde yönetmemiz dünyaya verilecek bir mesajdır. Yarınki toplantıdan sonra halkımıza nasıl bir süreç izleneceğini halkımızla paylaşacağız.