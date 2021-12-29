22 Kasım tarihinde evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu yaralanan ve o tarihten itibaren yoğun bakımda tedavi gören Nisa Hacı, özel ambulans uçakla özel Memorial Hastanesi’ne sevk edildi. Nisa Hacı’nın tedavisine Memorial Hastanesi’nde devam edilecek.

Emre Hacı ve Nüvit Gazi Hacı çiftinin 13 yaşındaki kızları Nisa evinde 22 Kasım tarihinde talihsiz bir kaza geçirerek kalbi durmuştu ve tedavisi için Güney Kıbrıs’a sevk edilmişti.

Nisa Hacı’nın ailesi tarafından Kuzeye geri getirilen Nisa, o tarihten itibaren yoğun bakımdaki tedavisi sürüyordu. Nisa’nın bugün İstanbul’a sevk edildiği ve tedavisine İstanbul’da devam edilecek.

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