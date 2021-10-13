Nisap krizine iş dünyasından sert tepki!

Bahar Sancar - ÖZEL HABER

Meclis'te nisap yine sağlanamadı. Oturuma katılan milletvekilleri, "Bu iş maskaralığa döndü" diyerek tepki gösterdi. Gündem Kıbrıs’a özel açıklamalarda bulunan iş dünyası ise siyasetin zirvesinde yaşanan nisap krizine sert tepki gösterdi…

“AĞIR BEDEL ÖDEYECEĞİZ”… KTTO Başkanı Turgay Deniz, siyasilerin asli görevlerinin meclisi çalıştırmak olduğunu kaydederek, “Milletvekilleri her zaman bir sonraki seçimi düşünüyorlar, halka hizmet etmeyi düşünmüyorlar. Meclisten geçmesi beklenen birçok yasa var ve halk bu yasaları bekliyor. Ama maalesef yine boşa geçiriyorlar. Bunun bedelini ağır ödeyeceğiz” dedi.

“BU MECLİS MİADINI DOLDURDU”… KTSO Başkanı Ali Kamacı, “Bu iş Maskaralığa döndü” diyen siyasilerle aynı düşüncede olduğunu ifade ederek, “Bu meclis miadını artık doldurdu ve bu saatten sonra bir fayda sağlamaz. Bir an önce erken seçim kararı alınmalı ve seçime gidilmeli. Bu meclis bu şekilde yürümüyor” şeklinde konuştu.

“DİRAYETLİ VE DONANIMLI İNSANLARA İHTİYAÇ VAR”… İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, “Hızlı bir şekilde ekonomik politikaları yönetecek yönetsel vasıflara ihtiyaç var. Bu zamana kadar gelen tüm hükümetler saman alevi gibiydi. İlk başta yanan ateşle bir noktaya varılıyor ancak sonrasında hükümetler bozuluyor. Bizim sistemi değiştirebilecek dirayetli ve donanımlı insanlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

“YILLARDIR KONUŞUYORUZ DEĞİŞEN BİRŞEY YOK”… GİAD Başkanı Muhit İnce ise, “Ekonomik istikrar siyasi istikrarla geliyor. Yıllardır konuşuyoruz değişen bir şey yok. Siyasiler tek bir vücut olmazsa bunları yaşamaya devam edeceğiz. Umarım kurultaylar sonrası ve erken seçimle birlikte daha istikrarları bir yapıya kavuşuruz. Aksi takdirde bu sıkıntıları yaşamaya devam edeceğiz” dedi.