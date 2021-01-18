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Nöbetçi Eczaneler / 18 Ocak 2021

Kuzey Kıbrıs'taki nöbetçi eczanelerin listesi...

18 Ocak 2021 Pazartesi 10:22
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Nöbetçi Eczaneler / 18 Ocak 2021

LEFKOŞA:

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

 ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA

 03922280909

***

FERİN ECZANESİ

 Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzeri, Halk Bankası Yanı, Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. N0:35 Yenikent Gönyeli

 0392 223 42 82

***

PERVİN ECZANESİ

 HAYDAR ALİEYEV CAD.BERBER TARLASI DÜK.12/C HZ.EBUBEKİR CAMİ ÇAPRAZI TÜRK HAVA YOLLARI KARŞISI BOZALP KOMPLEX KÜÇÜK KAYMAKLI

 03922252818

GİRNE:

AYDIN ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

 0392 821 33 61

 ***

İLGEN ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı Girne

 03928158118

 GAZİMAĞUSA:

ADA ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3 Gazimağusa

 03923653130

***

GÜZER ECZANESİ

 CITY MALL AVM YANI, DERSHANELER YOLU, GOLDEN CAR WASH ÇAPRAZI, ÇANAKKALE, GAZIMAĞUSA

 0533 874 03 74

GÜZELYURT:

SEVİL ECZANESİ

 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

 03927143591

 İSKELE:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele

 0548 860 55 54

 LEFKE:

ALTINCI ECZANESİ

 Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke

 7278 500

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