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Nöbetçi Eczaneler / 25 Haziran 2020

KKTC Nöbetçi Eczanelerin Listesi...

25 Haziran 2020 Perşembe 10:44
725 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 25 Haziran 2020

LEFKOŞA:

ÜLKER POZAN ECZANESİ

 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

 03922235180

 ***

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

 HACET SOK.8/C DİN SİTESİ KARŞISI İŞ BANKASI YANI HAMİTKÖY

 03922256161

***

TUNA ECZANESİ

 Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir

 03922277874

GİRNE:

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

 03928213088

***

SERTAÇ ECZANESİ

 Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B Girne

 03928159067

GAZİMAĞUSA:

TARABYA ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı No:43 Gazimağusa Polis Emeklileri Derneği Karşısı-Ziraat Bank Yanı.

 03923651607

***

TANYA SALİMER ECZANESİ

 Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal Mağusa

 03923669988

GÜZELYURT:

ERİN ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

 03927147052

LEFKE:

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE

 03927277470

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Nöbetçi EczanelerKKTC Nöbetçi Eczaneler
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