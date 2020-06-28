Nöbetçi Eczaneler / 28 Haziran 2020

LEFKOŞA:
SONUÇ ECZANESİ
Atatürk Cad. No: 7/ B Binbir Çeşit Mağazaları yanı Yenişehir Lefkoşa / Lefkoşa
03922273270
SEZER ECZANESİ
Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa
03922237088
SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa
03922277676
GİRNE:
KANDİL ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu / Girne
03928223842
GÜNDAL ECZANESİ
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı) / Girne
03928160543
GAZİMAĞUSA:
ECE ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı Gazimağusa / Gazimağusa
03923663846
CEREN ECZANESİ
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı / Gazimağusa
03923663374
GÜZELYURT:
GÜLSEN ECZANESİ
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt / Güzelyurt
03927141190
İSKELE:
SELİN ECZANESİ
SELİN ECZANESİ / İskele
03923712856
LEFKE:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke
0392 728 83 12
ÜST MESARYA
SERDARLI ECZANESİ
Serdarlı Mağusa / Üst Mesarya
03923767006
ALT MESARYA
TURAN CEYDA ECZANESİ
Alt Ekmekçi Sok.N0:8 Gaziköy Mesarya Mağusa / Alt Mesarya
0392 236 83 80
KARPAZ
SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY MAĞUSA / Karpaz
03923744356
10:00-16:00
MELEK İBRAHİM ECZ
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele / Karpaz
03923755366