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Nöbetçi Eczaneler / 28 Haziran 2020

KKTC Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi.

28 Haziran 2020 Pazar 13:07
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Nöbetçi Eczaneler / 28 Haziran 2020

LEFKOŞA:

SONUÇ ECZANESİ

 Atatürk Cad. No: 7/ B Binbir Çeşit Mağazaları yanı Yenişehir Lefkoşa / Lefkoşa

 03922273270

SEZER ECZANESİ

 Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03922237088

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

 Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa

03922277676

GİRNE:

KANDİL ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu / Girne

 03928223842

GÜNDAL ECZANESİ

 Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı) / Girne

 03928160543

GAZİMAĞUSA:

ECE ECZANESİ
 Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı Gazimağusa / Gazimağusa

 03923663846

CEREN ECZANESİ
 Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı / Gazimağusa

 03923663374

GÜZELYURT:

GÜLSEN ECZANESİ

 Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt / Güzelyurt

 03927141190

İSKELE:

SELİN ECZANESİ

 SELİN ECZANESİ / İskele

 03923712856

LEFKE:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke

 0392 728 83 12

ÜST MESARYA

SERDARLI ECZANESİ

 Serdarlı Mağusa / Üst Mesarya

 03923767006

ALT MESARYA

TURAN CEYDA ECZANESİ

 Alt Ekmekçi Sok.N0:8 Gaziköy Mesarya Mağusa / Alt Mesarya

 0392 236 83 80

KARPAZ

SAKINER ECZANESİ

 YENİ ERENKÖY MAĞUSA / Karpaz

 03923744356

 10:00-16:00

MELEK İBRAHİM ECZ

 Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele / Karpaz

 03923755366

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Nöbetçi EczanelerKKTC Nöbetçi Eczaneler
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