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Nöbetçi Eczaneler / 28 Şubat 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczanelerin listesi.

28 Şubat 2021 Pazar 11:35
608 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 28 Şubat 2021

LEFKOŞA

EMİNE KESKİN ECZANESİ

Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli İlk Okulu Karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı Gönyeli

05338798193

İSMET ECZANESİ

Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa

0392 228 15 40

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

Mimar Vahip Cad No:39/2 Hamitköy Işıkları üzeri Dumlupınar yolu Ahmet Oto Galeri Karşısı Atatürk Öğretmen Akademisi yolu Lefkoşa

2254 500

GİRNE

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne

05488708442

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı ,Eser Cengiz Estate yanı Girne

0392 816 12 13

MAĞUSA

KARAKOL ECZANESİ

Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa

03923656519

RANA YONTAR ECZANESİ

Belediye Kreşi Karşısı , Sakızcıoğlu Spor Salonuna Gelmeden Sağda , Sharaf Store yanı

03923661919

GÜZELYURT

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)

03927141222

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı

3301 720

ÜST MESARYA

MELİZ ECZANESİ

Lefkoşa Mağusa Anayolu Demirhan

03922323100

ALT MESARYA

HERA AKESEN ECZANESİ

Şht.Hüseyin Kafa Cad. No:2 Beyarmudu Pergama

0533 822 29 99

KARPAZ

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

0392 374 51 70

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

03923755366

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı

05338419578

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