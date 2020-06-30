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Nöbetçi Eczaneler / 30 Haziran 2020

KKTC Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi.

30 Haziran 2020 Salı 09:12
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Nöbetçi Eczaneler / 30 Haziran 2020

LEFKOŞA:

HÜSEYİN SAKALLI ECZANESİ

 ŞHT.YZB.TEKİN YURDABAK CAD BÜCÜRÜK YANI ORTAKÖY LEFKOŞA

 03922284600

***

GİZEM BEHLÜL ECZANESİ

 N0:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Zorba Petrol İlerisi Deniz Shop karşısı Gönyeli

 0392 223 45 75

***

SEVCAN ECZANESİ

 ATATÜRK CADDESİ EMEK APT. DÜKKAN NO 3 LİMASOL TÜRK KOOP. BANKASI KARŞISI YENİŞEHİR/LEFKOŞA

 0392 227 60 71

GİRNE:

GİRNE ECZANESİ

 Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı Girne

 03928151447

 ***

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

 03928213434

GAZİMAĞUSA:

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

 Salamis Yolu N0:168 A (AKAY SAAT) yanı Gazi Mağusa

 03923654280

***

BURCU GÖKALP ECZANESİ

 Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3

 03923656939

GÜZELYURT:

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

 Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)

 03927141222

LEFKE:

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE

 03927277470

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