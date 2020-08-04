Nöbetçi Eczaneler / 4 Ağustos 2020

LEFKOŞA:

OBA ECZANESİ

GAZ.HASAN TAHSİN CAD. LEMAR YOLU ÇİN PAZARI KARŞISI KERMİYA LEFKOŞA

03922237101

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APAYDIN ECZANESİ

2.Selim Cad.Arabacıoğlu Apt.Köşlüçiftlik Lefkoşa

03922275159

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ÖZTEKİNER ECZANESİ

Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir

03922280508

GİRNE:

İLGEN ECZANESİ

Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı Girne

03928158118

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TÖREN ECZANESİ

Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt No262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)- Girne

03928154043

GAZİMAĞUSA:

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa

03923655959

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AYBENK ECZANESİ

GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI

03923651011

GÜZELYURT:

AŞAR ECZANESİ

Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

03927142193

LEFKE:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

0392 727 76 46