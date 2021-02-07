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Nöbetçi Eczaneler / 7 Şubat 2021

07 Şubat 2021 Pazar 10:51
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Nöbetçi Eczaneler / 7 Şubat 2021

LEFKOŞA

OBA ECZANESİ

GAZ.HASAN TAHSİN CAD. LEMAR YOLU ÇİN PAZARI KARŞISI KERMİYA

03922237101

SABİHA BULDUK ECZANESİ

Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt Dük.3 Yenişehir (Orman Dairesi Yolu)

03922286565

SERKAN KERVAN ECZANESİ

Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa

0392 225 80 91

BUSE KARŞILI ECZANESİ

Demir Sok.N0: 51, Gönyeli -Yenikent alt geçit güney istikameti, YENİKENT

2241545

ECEGÜL ECZANESİ

Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Serena Butik karşısı Taşkınköy Lefkoşa

03922255847

TÖRENAĞA ECZANESİ

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

0392 228 10 08

GİRNE

TÖRENSEL ECZANESİ

Beşparmaklar Cad. N0:100/C , Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy

0392 824 57 13

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak

03928213434

AYDIN LİFE ECZANESİ

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Starling Karşısı )

0392 815 73 50

İLGEN ECZANESİ

Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı

03928158118

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET – PAPAGENO YANI

03928152025

GAZİMAĞUSA

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

LARNAKA YOLU, GÜDER KASAP YOLU ÜZERİ, HALKEN APT, DR.ŞERİFE ZORBA KLİNİĞİ KARŞISI

03923662026

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa

03923648494

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLUGAZİMAĞUSA

03923654240

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

HASAN BARBAÇOLLİ SOKAK SAKARYA 48 DÖVEÇ APT. B BLOK NO:1 SALAMİS YOLU YENİ LEMAR ARKASI MAĞUSA

03923653631

GÜZELYURT

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)

03927141222

RESMİYE ESE ECZANESİ

ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT BANKASI ÇAPRAZI

03927144518

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE

05428550015

ÜST MESARYA

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir Lefkoşa Mesarya

03922323500

ALT MESARYA

BUĞRA ECZANESİ(AKDOĞAN)

Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan GaziMağusa

03923778825

KARPAZ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

03923755366

SAKINER ECZANESİ

YENİ ERENKÖY

03923744356

LEFKE

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)

05338829456

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