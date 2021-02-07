Nöbetçi Eczaneler / 7 Şubat 2021

LEFKOŞA
OBA ECZANESİ
GAZ.HASAN TAHSİN CAD. LEMAR YOLU ÇİN PAZARI KARŞISI KERMİYA
03922237101
SABİHA BULDUK ECZANESİ
Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt Dük.3 Yenişehir (Orman Dairesi Yolu)
03922286565
SERKAN KERVAN ECZANESİ
Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa
0392 225 80 91
BUSE KARŞILI ECZANESİ
Demir Sok.N0: 51, Gönyeli -Yenikent alt geçit güney istikameti, YENİKENT
2241545
ECEGÜL ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Serena Butik karşısı Taşkınköy Lefkoşa
03922255847
TÖRENAĞA ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
0392 228 10 08
GİRNE
TÖRENSEL ECZANESİ
Beşparmaklar Cad. N0:100/C , Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy
0392 824 57 13
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak
03928213434
AYDIN LİFE ECZANESİ
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Starling Karşısı )
0392 815 73 50
İLGEN ECZANESİ
Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı
03928158118
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET – PAPAGENO YANI
03928152025
GAZİMAĞUSA
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
LARNAKA YOLU, GÜDER KASAP YOLU ÜZERİ, HALKEN APT, DR.ŞERİFE ZORBA KLİNİĞİ KARŞISI
03923662026
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa
03923648494
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLUGAZİMAĞUSA
03923654240
VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
HASAN BARBAÇOLLİ SOKAK SAKARYA 48 DÖVEÇ APT. B BLOK NO:1 SALAMİS YOLU YENİ LEMAR ARKASI MAĞUSA
03923653631
GÜZELYURT
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)
03927141222
RESMİYE ESE ECZANESİ
ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT BANKASI ÇAPRAZI
03927144518
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE
05428550015
ÜST MESARYA
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir Lefkoşa Mesarya
03922323500
ALT MESARYA
BUĞRA ECZANESİ(AKDOĞAN)
Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan GaziMağusa
03923778825
KARPAZ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
03923755366
SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY
03923744356
LEFKE
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)
05338829456