Nöbetçi Eczaneler / 8 Şubat 2021

LEFKOŞA:
KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
ATATÜRK CAD. YALÇIN PARK KARŞISI GÖNYELİ
03922231210
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ÖZYOL ECZANESİ
Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa
03922232131
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SÖZÜÖZ ECZANESİ
ŞHT.MEHMET KEMAL SOK.AKASYA APT. LEMAR ARKASI ŞHT.DOĞAN AHMET İLKOKULU SIRASI KÜÇÜK KAYMAKLI
03922293300
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ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA
03922280909
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HARİKA OTAĞ ECZANESİ
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa
0392 224 04 15
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HAZAL REİS ECZANESİ
Eski Cemaat Meclisi İplik Pazarı Memduh Erdal karşısı Cafe NO:3 yanı Surlariçi Lefkoşa
0392 228 65 05
GİRNE:
AŞAR ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. Mahkemeler yanı Garanti bankası karşısı No:32 Girne
0392 815 70 75
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EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI GİRNE
05488811811
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GÜNDAL ECZANESİ
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı)
03928160543
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AYŞEN ALTAN ECZANESİ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
05338585208
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BAŞAK ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
03928153620
GAZİMAĞUSA:
CEREN ECZANESİ
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
03923663374
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DEMET ECZANESİ
New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı Mağusa
03923663350
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İÇTEN ECZANESİ
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt.Dük.N0:1 Tıp Merkezi Girişi Gazi Mağusa
03923652200
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BURCU GÖKALP ECZANESİ
Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3
03923656939
GÜZELYURT:
SERCAN AVCI ECZANESİ
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
03927144894
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GÜLSEN ECZANESİ
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
03927141190
İSKELE:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele
05391099577
LEFKE:
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
03927278240