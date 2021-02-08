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Nöbetçi Eczaneler / 8 Şubat 2021

08 Şubat 2021 Pazartesi 09:39
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Nöbetçi Eczaneler / 8 Şubat 2021

LEFKOŞA:

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

 ATATÜRK CAD. YALÇIN PARK KARŞISI GÖNYELİ

 03922231210

***

ÖZYOL ECZANESİ

 Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa

 03922232131

***

SÖZÜÖZ ECZANESİ

 ŞHT.MEHMET KEMAL SOK.AKASYA APT. LEMAR ARKASI ŞHT.DOĞAN AHMET İLKOKULU SIRASI KÜÇÜK KAYMAKLI

 03922293300

 ***

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

 ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA

 03922280909

***

HARİKA OTAĞ ECZANESİ

 Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa

 0392 224 04 15

***

HAZAL REİS ECZANESİ

 Eski Cemaat Meclisi İplik Pazarı Memduh Erdal karşısı Cafe NO:3 yanı Surlariçi Lefkoşa

 0392 228 65 05

GİRNE:

AŞAR ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. Mahkemeler yanı Garanti bankası karşısı No:32 Girne

 0392 815 70 75

***

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

 SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI GİRNE

 05488811811

 ***

GÜNDAL ECZANESİ

 Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı)

 03928160543

 ***

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

 05338585208

***

BAŞAK ECZANESİ

 Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

 03928153620

GAZİMAĞUSA:

CEREN ECZANESİ

 Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

 03923663374

 ***

DEMET ECZANESİ

 New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı Mağusa

 03923663350

***

İÇTEN ECZANESİ

 Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt.Dük.N0:1 Tıp Merkezi Girişi Gazi Mağusa

 03923652200

 ***

BURCU GÖKALP ECZANESİ

 Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3

 03923656939

 GÜZELYURT:

SERCAN AVCI ECZANESİ

 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

 03927144894

***

GÜLSEN ECZANESİ

 Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

 03927141190

İSKELE:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele

 05391099577

LEFKE:

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 03927278240

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