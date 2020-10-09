Nöbetçi Eczaneler / 9 Ekim 2020

LEFKOŞA:
GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ
Hasane Ilgaz sok.13/ C Köşlüçiftlik Lefkoşa Pegasus Hava Yolları yanı
2290990
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CEMRE ECZANESİ
Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1 Lefkoşa
03922276549
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GÜLNUR ECZANESİ
Köseoğlu Market Yanı Zefir Cafe karşısı N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa
03922236630
GİRNE:
BUĞÇE ECZANESİ
Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu, Girne
03928150032
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EMİNAĞA ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
03928152248
GAZİMAĞUSA:
İÇTEN ECZANESİ
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt.Dük.N0:1 Tıp Merkezi Girişi Gazi Mağusa
03923652200
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MEVA ECZANESİ
15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa
03923663773
GÜZELYURT:
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
Şht.Hasan Cafer Sok. NO: B 12 Güzelyurt Gunna İletişim Karşısı
0392 714 18 94
İSKELE:
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE
05428550015
LEFKE:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)
05338829456