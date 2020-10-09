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Nöbetçi Eczaneler / 9 Ekim 2020

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

09 Ekim 2020 Cuma 09:18
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Nöbetçi Eczaneler / 9 Ekim 2020

LEFKOŞA:

GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ

 Hasane Ilgaz sok.13/ C Köşlüçiftlik Lefkoşa Pegasus Hava Yolları yanı

 2290990

 ***

CEMRE ECZANESİ

 Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1 Lefkoşa

 03922276549

***

GÜLNUR ECZANESİ

 Köseoğlu Market Yanı Zefir Cafe karşısı N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa

 03922236630

GİRNE:

BUĞÇE ECZANESİ

 Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu, Girne

 03928150032

***

EMİNAĞA ECZANESİ

 Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

 03928152248

 GAZİMAĞUSA:

İÇTEN ECZANESİ

 Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt.Dük.N0:1 Tıp Merkezi Girişi Gazi Mağusa

 03923652200

 ***

MEVA ECZANESİ

 15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

 03923663773

 GÜZELYURT:

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

 Şht.Hasan Cafer Sok. NO: B 12 Güzelyurt Gunna İletişim Karşısı

 0392 714 18 94

 İSKELE:

AVİCENNA ECZANESİ

 İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE

 05428550015

 LEFKE:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)

 05338829456

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