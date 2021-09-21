“VATANDAŞLAR BİLGİLERİNİ PAYLAŞMIYOR”… İstatistik Kurumu’nun kurulmasında çok geç kalındığını söyleyen Öksüzoğlu, ülke adına çok önemli bir kurum olduğunun altını çizdi. Kurum çalışanlarının sahada verileri toplama konusunda yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Öksüzoğlu, vatandaşların bilgileri paylaşma konusunda gereken duyarlılığı göstermediğini söyledi. Öksüzoğlu, “Vatandaşlar anketleri uzun buluyor, bilgileri paylaşmak istemiyor. O zaman nasıl en doğru araştırmayı ortaya koyabiliriz?” diye sordu.

“NÜFUSUN BİLİNMEDİĞİ YÖNÜNDEKİ SÖYLEMLER YANLIŞ”… Yıllardır KKTC nüfusu konusunda süregelen tartışmalar hakkında da açıklama yapan Öksüzoğlu, KKTC’nin nüfusunun bilinmediği yönündeki söylemlerin doğru olmadığını vurgulayarak, “Biz KKTC’nin nüfusunu biliyoruz. Nüfus bilinmiyor denilip manipülasyon yapılıyor. Tek tutar dal bu kalındı. Bunu ortadan kaldırmak için Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) için TÜİK ile çalışıyoruz ve dijitalleşme için çalışıyoruz” dedi.

NÜFUSUMUZU BİLİYORUZ… KKTC’de nüfusun 3 Ağustos 2021 tarihine göre toplam 382 bin 836 olduğunu aktaran Öksüzoğlu, KKTC vatandaşı olmayan nüfusun toplamda 95 bin 606 olduğunu söledi. Öksüzoğlu, KKTC vatandaşları arasında, KKTC’de 198 bin 867 kayıtlı seçmen olduğunu ve 65 bin 219 kişinin de 18 yaş bireylerden oluştuğu bilgilerini verdi.