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Numune alındı, sonuçlar bekleniyor

Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Meftun Orkun, Teknecik'e getirilen akaryakıttan örnek alınıp analize görüldüğünü açıkladı.

18 Eylül 2021 Cumartesi 19:52
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Numune alındı, sonuçlar bekleniyor

Orkun'un açıklaması şöyle:
"Başbakan Ersan Saner'in talimatına atfen; Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu adına Teknecik Santralına yakıt getiren Aquanis  isimli tankerden Başbakanlık adına Ombudsman Emine Dizdarlı, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulisioğlu, Çatalköy Belediyesi adına Doğan Sahir,  Kıb-Tek Çalışanları Sendikası adına Ersan Kaşif, Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Meftun Orkun,  Kurul Üyeleri Müdür Mehmet Baturay ve Müdür Tanyel Yücel' den oluşan Heyet huzurunda Türkiye'de fuel oili analiz etmeye uluslararası yetkili Labaratuvar SGS Türkiye Uzmanı Cem Atik tarafından tankerde bulunan12 tankın her birinden 3 şişe olmak üzere toplam 36 şişe fuel oil numunesi alınmıştır.
Başbakanlık adına alınıp bu heyet huzurunda  mühürlenen ve 3 erli şişeler olacak şekilde paketlenen 36 numune Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi  Müdür Mehmet Baturay tarafından  Çatalköy Belediyesi adına Feriha Tel ve Kıb-Tek adına Kimyager  Kemal Mullaoğlu  gözetiminde 17.09.2021 tarihinde  Via Maria gemisiyle Mersin'e götürülmüştür.
Konu numuneler yakıta ilişkin analizi yapmaya uluslararası yetkili Saybolt Gözetim ve Labaratuvar Hizmetleri Ltd'e KKTC Başbakanlığı adına analiz yapılması için teslim edilmiştir.
Çatalköy Belediyesi adına Feriha Tel, Kıb-Tek  adına Kimyager Kemal Mulaoğlu Aquanis tankerinden Başbakanlık adına alınan mühürlü 36 şişe numunenin yetkili laboratuvar olan Saybolt'a teslim edilmesine gözetim etmişlerdir.
Saybolt Laboratuvarı tarafından KKTC Başbakanlığı adına yapılan tahlil sonuçları alındıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır"

Anahtar Kelimeler:
Meftun OrkunTeknecikMehmet HulisioğluDoğan SahirEmine DizdarlıFeriha Tel
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