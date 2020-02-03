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Nuri Erhat peşini bırakmadı

03 Şubat 2020 Pazartesi 12:50
Nuri Erhat peşini bırakmadı

Kooperatif Merkez Bankası eski Genel Müdürü Nuri Erhat, kendisini “rüşvet istemekle suçlayan” Nort Cyprus Property şirket ortakları Osman Özter ve Tahsin Özbağ ile bu iddiaları yayınlayan Kanal T yönetimini mahkum ettirdi.

Haksız suçlamaların peşini bırakmayan Nuri Erhat, yasal yollardan sürdürdüğü mücadele sonunda, suçlama sahiplerini 20 bin TL para cezasına mahkum etti.

Erhat’ın banka müdürlük görevinden ayrılmadan önce kredi talebinde bulunan Nort Cyprus Property Direktörleri Osman Özter ve Tahsin Özbağ, kredi taleplerinin reddedilmesi üzerine çeşitli suçlamalar gündeme getirmişti.

Suçlamalara, belgeler ve o dönemdeki yazışmalar üzerinden mahkemede cevap veren Erhat, geç de olsa adaletin tecelli etmesinin paha biçilmez bir mutluluk olduğunu söyledi.

2011’de mahkemeye başvuran Erhat, altı yıl süren bir hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme, suçlamaların haksız olduğu, ortada bir rüşvet talebi olmadığı kanısına vardı.

Osman Özter ve Tahsin Özbağ ile rüşvet iddiasını yayınlayan Kanal T yöneticileri mahkeme süresince ekranda söylenenleri ispat edecek belgeleri ortaya koyamadı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşülen davada Yargıç Mine Güçlüer, tarafların iddiasını ispat edemediğine vurgu yaparak Nuri Erhat’a 20 bin TL tazminat ve dava masraflarının ödenmesini kararlaştırdı.

Nuri Erhat, uzun süren bir hukuk mücadelesi verdiğini hatırlatarak, “Ben ve ailem bu mesnetsiz iddialar nedeniyle büyük acılar çektik. Tek güvencemiz yargı ve vereceği karardı. Bu karar, adaletin tecellisidir” dedi.

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