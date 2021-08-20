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O arazi 'orman' ilan edilsin!

Çevrecilerin doğa katliamına sessiz kalmaması üzerine mahkemelik olan Güven Yapı Kooperatifine 49 yıllığına kiralanan inşaatın yeniden ‘Ormanlık alana’ dönüştürülmesi için harekete geçildi.

20 Ağustos 2021 Cuma 13:40
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O arazi 'orman' ilan edilsin!

Konuyla ilgili Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Orman Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası yanı sıra Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu bilgi verdi.

Karzaoğlu, arazinin ‘Orman’ ilan edilmesi için çabaladıklarını ve Bakanlar Kurulu’na başvurarak çıkacak kararı beklediklerini belirtti. Peyzaj Mimarlar Odası Oda Başkanı Nevter Zafer Cömert ise ender kalan orman arazilerinin talan edilmeye devam ettiğini oda olarak bu tür müdahalelere karşı duracaklarını ifade etti.

CONKBAYIR: “EYLÜL EKİM AYLARI HAZIRLIKLAR YAPILARAK OCAK AYINDA FİDAN DİKİMİNE BAŞLANMALI”

Orman Mühendisleri Odası Oda Yönetim Faal Üyesi Can Conkbayır, Girne’de son yaşanan arazi olayında ekstra önlemlerin alınarak yeniden bölgede ağaçlandırma yapılabileceğini söyledi. Conkbayır, 1974 yılından bu yana tüm ağaçlandırma çalışmalarını Orman Dairesi’nin icra ettiğini kaydetti.

Arazide çalışmaların durdurulduğunu ifade eden Conkbayır, bölgede gerekli çalışmaları Orman Dairesi’nin yapacağını ifade ederek,”Topraklaşan bölge fidan tohum yolu ile az da olsa otlanacak. Arazide fidan dikimi için çalışmaların başlatılması sonrası Eylül-Ekim gibi hazırlıklar yapılacak. Ocak ayında fidan dikimine başlanılmalı” şeklinde konuştu.

CONKBAYIR: “YAĞIŞLARLA BİRLİKTE ALAN YENİDEN DOĞAYA KAZANDIRILMALI”

Orman Mühendisleri Odası yönetiminde görevli Can Conkbayır, Ocak ayında fidan dikimi sonrası yağışlarla birlikte arazinin yeniden yeşillenerek doğaya kazandırılacağını beklediklerini kaydetti.

İYİGÜN: “BİZE DEVREDİLİRSE ARAZİ ORMANA DÖNÜŞTÜRÜLECEK” 

Orman Mühendisleri Odası Oda Başkanı Ahmet İyigün, arazinin Orman Mühendisleri’ ne devredilmesi halinde araziyi ormanlık alana çevireceklerini kaydetti.

Arazinin mahkemelik olduktan sonra, durumunun hala netlik kazanmadığını da kaydeden İyigün, arazinin İskân Bakanlığı’na verildiği yönünde bilgiler olduğunu bölgenin eski haline çevrilmesi için gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi. 

ORMAN DAİRESİ MÜDÜRÜ CEMİL KARZAOĞLU: “ORMAN İLAN EDİLMESİ İÇİN ÇABALIYORUZ”

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Girne’de Güven Yapı Kooperatifine 49 yıllığına kiralanan arazinin yeniden orman ilan edilmesi için Bakanlar Kurulu’na başvurduklarını kaydetti. Bakanlar Kurulu’nun önümüzdeki hafta toplanacağını ve karar çıkmasını beklediklerini kaydeden Karzaoğlu, “Karar çıktığı anda, arazi temizlenecek. Ağaçlandırma işlemlerinin başlatılması için hazırız. 2022 yılında araziyi orman olabilecek şekilde öngörmekteyiz.”

PEYZAJ MİMARLAR ODASI ODA BAŞKANI NEVTER ZAFER CÖMERT: “ORMANLIK ALANLAR İMARA AÇILMAMALI”

Peyzaj Mimarlar Odası Oda Başkanı Nevter Zafer Cömert, Girne’nin Doğu ve Batısın ‘da yapılan müdahalelerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Oda Başkanı Cömert, son örneğin Güven Yapı Kooperatifi’nin haksızca kamudan çıkartılıp bireysel menfaatler için kullanıldığını üzülerek gördüklerini ifade etti.

“Ender kalan orman arazileri talan ediliyor” diyen Cömert, Peyzaj Mimarlar Odası olarak yapılan bu tür müdahalelere karşı duracaklarını ifade etti.

Bu tarz orman alanların nerde olursa olsun imara açılmaması gerektiğine vurgu yapan Başkan Nevter Zafer Cömert, “Ormanlar kentlere ekolojik fayda sağlayacak. Ormanlık alanlar hiçbir şekilde imara açılmamalı” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
GirneOrmanArazi
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