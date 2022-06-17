O grev 60 gün yasaklandı

Hava Trafik Kontrolörleri, hükümetin hayat pahalılığı ve demokrasi konusundaki tavrını protesto etmek adına yarın saat 09.00’dan ertesi gün saat 08.00’e kadar Hava Trafik Kontrol Merkezi’nde 23 saatlik greve gidileceğini duyurmuştu.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, sendikanın Ercan’da yapmayı planladığı grevin Bakanlar Kurulu tarafından erteleneceğini açıklamıştı.
Bakanlar Kurulu'ndan, yapılması planlanan grevle ilgili yasaklama kararı çıktı.
Resmi Gazete’de yer alan kararda grevin 60 gün yasaklandığı belirtildi.