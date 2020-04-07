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“O uçaklara bu saatten sonra binmek, çocuklarımız için de çok ama çok riskli”

Eski Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, yurt dışından ülkemize gerçekleştirilen seferlerin bir an önce son bulması gerektiğini söyledi

07 Nisan 2020 Salı 19:59
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“O uçaklara bu saatten sonra binmek, çocuklarımız için de çok ama çok riskli”

Eski Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, yurt dışından ülkemize gerçekleştirilen seferlerin bir an önce son bulması konusuna değindi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün “Yerinizde kalın” çağrısının sadece evde kalmak olmadığını, aynı zamanda ülkeden dışarıya çıkmamak anlamını da taşıdığını vurgulayan Dizdarlı, paylaşımında şunlara yer verdi:

“Bir kere şunu bilelim.

Toplumun büyük bir kısmı Covit-19 olmadan bu işten sıyırmak mümkün değildir. “Peki ama o zaman neden evlerimize kapandık? Çıkalım dolaşalım hepimiz enfekte olalım. Bir an evvel bitsin bu iş” diyebilirsiniz Kazın ayağı öyle değil işte.

Bunu yapan sağlık sistemi çok gelişmiş Avrupa ülkelerinden İtalya İspanya Birleşik Krallık ve Fransa çuvalladı. Tüm olanaklarına rağmen sağlık servisleri yetmedi. Binlerce kayıp verdiler veriyorlar. Bizim de derdimiz budur.

Zaten zayıf olan sağlık sistemimi kollamak adına evdeyiz. Böylelikle salgının yayılma hızını en düşük seviyede tutarak sağlık servislerimizi ayakta tutmayı başarmak istiyoruz.

Bu resmi yahut gayrı resmi politika, yapılan bazı hatalara rağmen, halkın büyük kısmının riayeti sayesinde, eldeki rakamlara bakarsak iyi gidiyor.

Ancak buna aldanmamak rehavete kapılmadan bu politikayı sürdürmemiz gerekmektedir.

İnsanlar normal hayata dönerken dahi maske takmayı, etek pantolon giyer gibi alışkanlık haline getirmek durumundadır.

Gençler yaşlılarına bundan sonraki hayatta “kristal vazo” muamelesi yapmalıdır. Yakın temastan kaçınmalıyız .

Onlara olan sevgi ve saygımızı en iyi bu şekilde göstermeliyiz. Büyüklerde bunu anlamalı ihmal edildikleri düşüncesine kapılmamalı , çocuklarına torunlarına gönül koymamalıdırlar.

İngiltere’den ve Türkiye’den yeni uçaklar hatta gemiler gelmeye devam etmektedir.

Her gelişte önümüz en az 21 günlük periyot için kapanmaktadır. Bu nedenle 21 gün süre ile olayları durdurup önümüz görülmelidir.

Evet, 10 -15 gün önce bu ülkelerden uçaklar gelmiştir ama şimdi bulaş hızı çok artmıştır. Yani risk artmıştır.

Nitekim Dünya Sağlık Örgütü de “yerinizde kalın” derken, bunu sadece ilçeler arası seyahatı kısıtlamak olarak algılamamalıyız.

Evet o çocuklar bizim. Ama o uçaklara bu saatten sonra binmek onlar için de çok ama çok riskli.

Kısacası, söylenenin aksine bir zaman sonra her şey eskisi gibi olacaktır.

Ama normalleşme süreci özellikle bizde mümkün olduğunca uzun sürmek zorundadır”

Anahtar Kelimeler:
Bülent DizdarlıKoronavirüsCoronavirüsİngiltere
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DOGRUCU 2020-04-07 22:10:02

Doktorlar, bas hekimler, profesorler, uzmanlar uyariyor, DSO uyariyor, yapmayin diyor, oldugunuz yerde kaoin diyor, ama malesef bu karari verenler ne TIP tan , ne enfeksiyondan anlayan, TIP fakultesinin kapisinin onunden bile gecmemis , politikacilar. Icler acisi bir durum malesef.

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Beğendim 2020-04-07 21:03:07

Çok güzel anlattınız Sn Doktor.

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Kıbrıslı 2020-04-07 21:24:16

Dünya kadar bilet parası alırlar teker teker oturtsunlar çocukları

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