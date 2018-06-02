Ödev yapmak isterken yangına neden oldu

Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Başbakanlık ışıkları yanında faaliyet gösteren Premium Kız Öğrenci Yurdu’nda dün gece bir öğrencinin ödev yapmak için kullandığı “ispirto tüpü”nün alev alıp kişisel eşyalarını tutuşturması neticesinde bir yangın meydana geldi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü ancak çıkan yangın sonucunda, dumandan etkilenen yurt sakini beş kişi Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görmüş oldukları tedavilerin ardından taburcu oldu.

Yangının meydana geldiği 209 numaralı yurt odasının kliması, zemin parkesi ve kapısı yanarken, söz konusu oda ve koridorun da çıkan isten zarar gördüğü açıklandı.

Soruşturma sürüyor.