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Odun fiyatlarında indirime gidildi

20 Ocak’ta yürürlüğe giren uygulamayla bazı kalemlerde ton başına 50 TL, bazı kalemlerde de 30 TL indirim yapıldı

31 Ocak 2020 Cuma 20:42
Odun fiyatlarında indirime gidildi

Odun fiyatlarında indirime gidildi. Bazı kalemlerde ton başına 50 TL, bazı kalemlerde de 30 TL indirim yapıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, fiyatlar 20 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girdi.

Buna göre, 200 TL olan akasya, çam, servi vs. 175 TL; 350 TL olan harnup, zeytin vs. 300 TL; 230 TL olan okaliptüs, sandal 200 TL oldu.

Fiyat değişikliği, Fasıl 60 Orman Yasası’nın 14’üncü maddesi altında düzenlenen Orman Koruma ve Faydalanma Tüzüğü’nün 4’üncü maddesine kapsamında yapıldı.

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