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OECD raporuna göre; Kıbrıs eğitimde ortalamanın altında

OECD’nin hazırladığı, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı sonuçlarına göre, Kıbrıs eğitimde ortalamanın altında kaldı.

04 Aralık 2019 Çarşamba 10:40
OECD raporuna göre; Kıbrıs eğitimde ortalamanın altında

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 3 yılda bir düzenlenen ve 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) testinin 2018 yılı sonuçları açıklandı.

Bu sonuçlara göre Kıbrıs, PISA testine katılan 37 OECD ülkesi arasında ortalamanın altında kaldı. Kıbrıs okuma oranında da ülkelerin ortalamasının altında yer aldı. Matematik kategorisinde ise, Türkiye, İsrail ve Yunanistan’dan sonra gelen Kıbrıs, bilimde de ülke ortalamalarının altında kaldı.

Anahtar Kelimeler:
OECD
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