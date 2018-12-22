Öğrenci değil hırsız çıktılar!

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan öğrenci zanlılar Miracle Panshak ve Nury Muktar tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Tuğçe Nergiz olayla ilgili bulguları aktardı. Nerkiz huzurda bulunan zanlılar Miracle Panshak ve Nury Muktar’ın 17 Aralık tarihinde saat 15.00 raddelerinde Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da faliyet gösteren ve işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin Bertan Özses'in yapmakta olduğu Forever isimli Bilgisayar dükkanının içerisine müşteri gibi girdiklerini ve dükkan içerisinde bulunan raf ve vitrinde satışa arz edilen 1 adet Samsung A5 marka 1850 TL değerinde cep telefonunu, 1 adet 690 TL değerinde harici bilgisayar belleği, 1 adet 195 TL değerinde I Phone marka telefon kulaklığını çaldıklarını söyledi. Polis zanlıların kamera görüntülerinden kimlik tespitinin yapılması üzerine zanlıların 21 Aralık 2018 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek üzerlerinde yapılan aramada bahse konu cep telefonu ve harici bilgisayar belleğinin bulunarak emare olarak zapt edildiğini ve tutuklandıklarını belirtti. Polis memuru Tuğçe Nerkiz zanlıların mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini ancak ifadelerinin teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapda 2 gün poliste tutuklu kalmarını talep etti.

Huzurunda verilen şahdeti değerlendiren Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.