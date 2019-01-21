Öğrenci yurdu önünde kavga

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen kavga meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Muhammed Doğu ve Barış Tutuş dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru İzlem Civisilli, 18.01.2019 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Ortaköy’de umumi bir yer olan Şht. Astsubay İdris Doğan Sokak üzerinde bulunan Premium Park Kız Öğrenci Yurdu önünde Lefkoşa'da sakin zanlı Muhammed Doğu’nun aleyhinde dedikodu yaptığı gerekçesi ile diğer taraf olan Barış Tutuş ile birbirlerinin vücutlarına gelişigüzel vurarak bir kavgada yer alıp makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırarak rahatsızlık yaparak, ellerini gelişigüzel sallamak sureti ile uygunsuz tavır ve harekette bulunduklarını mahkemeye aktardı. Civisilli, kavga esnasında zanlı Barış Tutuş’un tasarrufunda bulundurduğu ve ebatları henüz tespit edilemeyen bıçağı Muhammed Doğu’ya sallayıp, olay yerinden kaçtığını söyledi. Civisilli, zanlı Barış Tutuş’un dün saat 09.45 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gelerek teslim olduğunu belirtti. Zanlının bıçağı çöpe attığını ve bunu gören görgü tanıklarının olduğunu söylediğini mahkemeye aktaran Civisilli, olayda kullanılan bıçağın arandığına dikkat çekti. Civisilli, zanlı Barış Tutuş’un üç gün tutuklu kalmasını, zanlı Muhammet Doğu’nun ise mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlı Barış Tutuş’un üç gün tutuklu kalmasına,

Muhammet Doğu’nun ise yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 70 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.