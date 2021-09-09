Öğrenciler ve Veliler Okul Alışverişinde

BAHAR SANCAR - ÖZEL HABER

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına artık sayılı günler kaldı. Hem veliler hem öğrenciler yeni eğitim yılı için alışveriş heyecanı yaşıyor. Gündem Kıbrıs ekibi olarak Deniz Plaza’da öğrenci ve veliler ile bir araya geldik ve düşüncelerini sorduk.

ÇOCUKLAR ONLİNE EĞİTİMDEN ŞİKAYETÇİ

Bir buçuk yıl aranın ardından okullarına dönecekleri için heyecanlarını gizleyemeyen öğrenciler, okulların bir daha kapanmasını istemiyor. Arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediklerini söyleyen öğrenciler, Online eğitimden istedikleri verimi alamadıklarını ve yüz yüze eğitimin kendileri için daha iyi olduğunu düşündüklerini söyledi.

VELİLERİN KORONAVİRÜS ENDİŞESİ

Veliler ise çocukları okula dönerken bir sevinç yaşadıklarını ancak bir yandan da endişeli olduklarını dile getirerek, “Okullarda alınan koronavirüs tedbirleri ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Bir sınıfta pozitif vaka çıktığında ne olacak bilmiyoruz. Evden uzaktan eğitim çocuklar için hiç iyi olmadı. Bazı çocuklar hala daha okuma yazma öğrenemedi. O yüzden çocukların okullarına dönmesi gerekli” ifadelerini kullandı.

VELİLER ÜNİFORMA FİYATLARINA İSYAN ETTİ

Pandemi döneminde artan fiyatlara da dikkat çeken veliler, “Okul üniformaları çok pahalı. Aylık geliri asgari ücret olan vatandaş çocuğuna üniforma mı alsın yoksa evini mi geçindirsin?” diye sordu. Deniz Plaza’da kırtasiye alışverişleri sırasında mikrofon uzattığımız veliler, “Burada her bütçeye uygun seçenek var. Gelirimiz azaldığı ve alım gücümüz düştüğü için bütçemize en uygun olan ürünleri seçmeye çalışıyoruz” diyerek zamlara ve asgari ücrete hala daha artış yapılmamasına dikkat çekti.

TURGAY DENİZ: “OKULLAR KADEMELİ OLARAK AÇILMALI”

Deniz Plaza koordinatörü Turgay Deniz ise “Tüm okulların aynı anda açılmasından dolayı endişeliyiz. En azından kademeli açılması gerekirdi. Bu konudaki önerilerimizi gerekli yerlere yaptık ancak yanıt alamadık. Çocuklarımızı bu şekilde birde okullarda toplamak doğru değil” dedi. Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasındaki fiyat farklarına da dikkat çekti. Deniz, “Kuzey ile Güney Kıbrıs arasında diğer ürünlerde olduğu gibi kırtasiye ürünlerinde de astronomik farklar var. Kuzey Kıbrıs çok daha avantajlı” diyerek, bazı kişilerin kırtasiye alışverişi için Güney Kıbrıs’tan gelerek Kuzey Kıbrıs’ı tercih ettiğini söyledi.