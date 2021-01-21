ÖĞRENCİLERİN GELİŞİ İÇİN TAKVİM BELLİ OLDU: 1 ŞUBAT

YÜZYÜZE EĞİTİMDE İHTİYAÇLA BELİRLENDİ

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçiş süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Amcaoğlu yaptığı açıklamada, Yükseköğretimin KKTC için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, eğitimin kalitesinin yüz yüze eğitim ile alakalıysa; bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Amcaoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı olarak 82.000 aktif öğrencinin 40.000’e yakının yurtdışında online eğitim aldığını ve hangi fakülte ve bölümlerde yüz yüze eğitime ihtiyaç olunabileceğini masaya yatırdıklarını söyledi.

1 ŞUBAT İÇİN ADIMLAR ATILMAYA BAŞLANDI

Amcaoğlu, “Tabii ki uygulamalı fakültelerde, iki yıllık ön lisans programlarında ve hazırlık sınıflarında okuyan ve mücbir sebeplerle adaya gelemeyen öğrencilerin, kaliteli yüz yüze eğitim için adaya gelip 1 Şubat itibari ile eğitimlerine başlayabilmeleri için adımlar atılmaya başlanmıştır. Bu süreçte, Karantina ücretleri tarafımızca karşılanacaktır. Nisan’dan itibaren tam olarak yüz yüze eğitime kavuşturmayı planlıyoruz. Tek amacımız önce sağlık diyerek; daha sonra eğitim kalitesinin yükseğe çekilmesidir. Tüm öğrencilerimiz bizimde evladımızdır; KKTC’nin evladıdır. Bu bakış açısıyla tüm öğrencilerimize ülkemize gelin ve yüz yüze eğitim için okullarımız ile buluşun diyoruz” şeklinde konuştu.