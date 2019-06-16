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Oğuz, Ankara’da Dünya Çölleşme İle Mücadele Günü Etkinliğine Katılıyor

16 Haziran 2019 Pazar 10:59
Oğuz, Ankara’da Dünya Çölleşme İle Mücadele Günü Etkinliğine Katılıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Ankara’da düzenlenen 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü etkinliğine katılıyor.

Bakanlık açıklamasına göre, Oğuz ve beraberindeki heyet, BM ile TC Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde düzenlenen etkinliğe katılmak için Ankara’ya gidiyor. Etkinlik, 17-22 Haziran tarihleri arasında yer alacak. 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü çerçevesinde her yıl dünyanın farklı bir ülkesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, bu yıl Türkiye’de düzenleniyor.

Ankara’daki etkinlik, BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin (UNCCD) kabul edilişinin 25’inci yılı olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

Çok sayıda ülkeden devlet başkanları, bakanlar, üst düzey bürokratlar ile yerli ve yabancı misafirlerin katılımıyla açılış töreni ile başlayacak program kapsamında, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Yüksek Seviyeli Oturum, Uluslararası Toprak Kongresi, çocuklar, gençler, kadınlar ve STK forumları ile Afrika ülkelerinden katılan yabancı uzmanlara yönelik Uluslararası Çölleşme ile Mücadele Eğitimi gerçekleştirilecek, teknik geziler organize edilecek.

OĞUZ: “ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE TARIMIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİYLE DOĞRUDAN İLİŞKİLİ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bu arada, 17 Haziran Dünya Çölleşme Mücadele Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, çölleşme ile mücadelenin toprakların korunması ve tarımın sürdürebilirliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.

Oğuz; erozyon, tuzluluk ve çoraklaşma ile tarım arazilerinin yanlış ve amaç dışı kullanımının, ülke topraklarının en önemli sorunu olduğunu söyledi.

Bakan Oğuz, nüfus artışına bağlı olarak tüm dünyada topraklar üzerindeki baskının her yıl biraz daha yoğunlaştığını belirtti.

Oğuz açıklamasında, tüm ülkelerin ortak sorunu olan, iklim değişimleri ve insan etkileri de dâhil olmak üzere, çeşitli etmenler sonucunda oluşan çölleşme ile kuraklığa karşı ortak bir mücadele geliştirmek için hazırlanan BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin, 17 Haziran 1994 tarihinde kabul edildiğini de anımsattı.

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