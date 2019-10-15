Oğuz: Girişimcilik ruhuyla ortaya konacak projelere destek vermeye hazırız

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, her zaman kadın çiftçilerin yanlarında olduklarını kaydederek, “Girişimcilik ruhuyla ortaya konacak projelere destek vermeye hazırız” dedi.

Tarım Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Oğuz, Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle ülkedeki kadın çiftçilerle bir araya geldi. Oğuz, çeşitli bölgelerden gelen kadın çiftçileri kabul etti. Kabulde, Oğuz’a Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci, Genel Tarım Sigortası Müdürü İpek Kızılduman ve bakanlık yetkilileri eşlik etti.

Tarım Bakanı Oğuz, üretimin her alanında bulunan, tarlada, bahçede döktüğü alın teriyle üretime ve ekonomiye katkı koyan, sürdürülebilir tarım politikasının uygulanmasında önemli yere sahip olan kadın çiftçilerin Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutladı.

Bakan Oğuz, kadın çiftçilerin, girişimcilik ruhuyla ortaya koyacakları projelere, bakanlık olarak destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.