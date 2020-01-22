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Oğuz, Güzelyurt Barajı ve derivasyon kanalındaki çalışmaları inceledi

22 Ocak 2020 Çarşamba 20:40
Oğuz, Güzelyurt Barajı ve derivasyon kanalındaki çalışmaları inceledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt ve Lefke bölgesinde bulunan Güzelyurt  barajında ve aşırı yağışlar nedeniyle derivasyon kanalının patlayan kısmında yürütülmekte olan temizlik ve tamir çalışmalarını inceledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Oğuz’a Lefke ve Güzelyurt kaymakamları, Güzelyurt  Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, Patlayıcı Maddeler Müfettişi Ali Akgürcü, bakanlık danışmanı Ozan Özuyanık eşlik etti.

TEMİZLİK VE TAMİR ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yeşilyurt’taki derivasyon üzerindeki sifonun yanından patlayan kanalda, temizlik ve tamir çalışmalarına 15 Ocak’ta başlanmıştı.

Ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağışlardan dolayı, Lefke ve Çamlıköy regülatörlerine gelen aşırı su, derivasyon kanalına girerek, Yeşilyurt köyü üzerindeki sifonun yanındaki kanalı patlamıştı.

Su İşleri Dairesi tarafından, Lefke ve Çamlıköy regülatörleri kontrollü bir şekilde açılarak, su derelere boşaltılmıştı.

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