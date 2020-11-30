Oğuz: “Hükümet kurma çalışmalarının uzaması tedavi sürecini de uzatacak…”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Haber Kıbrıs TV’de Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Ali Baturay ile Markaj’ adlı programa katılarak, hükümet kurma aşamasını değerlendirdi.

Oğuz, devlette devamlılığın esas olduğunu belirterek Bakanlar Kurulu olmamasından dolayı bazı kararların alınamadığını, bakanlıkların zor durumda kaldığını ifade etti.

Hükümetin olmamasından dolayı sektörlerin zarar gördüğüne de işaret eden Oğuz, hükümet kurma çalışmalarının uzamasının tedavi sürecini daha da uzatacağını sözlerine ekledi.

“İNANIN Kİ KURULUYOR DİYE BAKIYORSUNUZ, BOZULUYOR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın geçtiğimiz günlerde hükümeti kurma görevini Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’a vermesiyle birlikte hükümet çalışmaları başladı. Konu ile ilgili değerlendirme yapan Oğuz, bugün sonuca varılacağını fakat Erhürman’a da saygı duyulması gerektiğini ve görev süresinin 15 gün olduğunu hatırlattı.

Hükümet çalışmalarında bazı dengeler olduğunu, siyasi partilerin belli başlı beklentileri ve isteklerinin olması nedeniyle “inanın ki kuruluyor diye bakıyorsunuz bozuluyor…” diyerek eleştiren Dursun Oğuz, önemli olanın ülkenin hükümet sorununu çözmek olması gerektiğini belirtti.

“HEM SİYASETE ZARAR VERİR, HEM HÜKÜMETİ KURANLARA ZARAR VERİR”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) olarak hükümet kurma çalışmalarında son güne kadar şartları zorladıklarını ifade eden Oğuz, “Son güne kadar kurulma şansı vardı… Halkın Partisi ile görüşme yaptık süre istediler kendilerine göre onlar da haklılar… Uyum anlamında herkesin ortak bir yerde buluşması gerekir. Binayı yanlış kurarsanız o bina yıkılır. Hem siyasete zarar verir, hem hükümeti kuranlara zarar verir…” dedi.

UBP’nin hükümeti anlaşarak kurmak istediğine dikkat çeken Dursun Oğuz, “Ama ortaya hükümet modeli çıkmadı. Tekrar bize gelmesi durumunda belli çalışmalar yapılır…” ifadelerini kullanarak hükümet kurma görevinin tekrar UBP’ye dönmesi halinde tüm siyasi partilerin taleplerini ve beklentilerini öğrendiklerini aktardı.

“HÜKÜMET KURULURKEN UYUM VE GÜVENİN VERİLMESİ ÖNEMLİ”

Bu süreçte bilinmeyen bir şeyin kalmadığını dile getiren Oğuz, sadece bilinenleri bir araya getirmenin gerektiğini, hükümet kurulurken uyum ve güvenin verilmesinin önemine vurgu yaptı.

UBP Milletvekili Oğuz, ülkenin sorunlarına adapte olunması gerektiğine işaret ederek “her şeyin bir bedeli var…” sözlerini kullanarak bu nedenle hükümetin bir an önce kurulup, sorunlara çözüm üretilmesi noktasına değindi.

“ERKEN SEÇİM, ÜLKENİN MALİYESİNE ZARAR VERİR”

Erken seçimin ülkenin maliyesinde ağır hasarlar oluşturacağını belirten Oğuz, yasaların elinizi güçlendirdiğini ve seçimin ertelenebileceğini aktararak “Bir şekilde o süreyi kullanmanız gerekir aksi takdirde ülke 4 ay gibi bir sürede kilitlenir” dedi.

UBP’nin hükümet çalışmaları hakkında da bilgi veren Oğuz, “Biz CTP’ye dedik ki; 'icraat hükümeti için geldik, bunu yapalım' onlar bize 'icraat hükümeti düşünmüyoruz olursa erken seçimle gelirseniz yetkili kurumlara götürürüz' dedi. Sırf icraat hükümeti kuralım diye çabaladık, ortaya çıkan tablo bu…” ifadelerini kullandı.

“UBP’NİN SEÇİMDEN KAÇMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCESİ YOK”

Erken seçimden UBP’nin kaçmadığını, her türlü göreve hazır olduğunun altını çizen UBP Milletvekili Oğuz, tekrar hükümet kurma görevinin UBP’ye verilmesiyle atılacak tüm adımların Parti Meclisi ile görüşüleceğini dile getirdi.

Kıbrıs Postası - ÖYKÜ KENDIR