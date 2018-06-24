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Oğuz: "Seçim katılım oranının düşük olması değerlendirilmeli"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Dursun Oğuz, saat 19.25 itibarıyla partisinin 7 belediye başkanlığı kazandığını açıkladı.

24 Haziran 2018 Pazar 20:35
Oğuz: "Seçim katılım oranının düşük olması değerlendirilmeli"

Yılmaz Yakar

Oğuz, UBP Genel Merkezi önünde basına yaptığı açıklamada, ellerine gelen bilgiye göre, UBP adaylarının an itibarıyla İskele, Büyükkonuk, Serdarlı, Beyarmudu, Paşaköy, Güzelyurt ve Vadili’de seçimi kazandıklarını açıkladı.

Oğuz, kesin sonuçların bir saat içerisinde netleşeceğini, Lefkoşa’da TDP adayı Mehmet Harmancı’nın kazandığının neredeyse kesinleştiğini ifade etti.

Oğuz, halkın takdirine saygı duymak gerektiğini ifade ederek, seçim sonuçlarını partinin yetkili kurullarında değerlendirdikten sonra bir açıklama yapacaklarını kaydetti.

6 ilçenin mevcut belediye başkanlarının göreve devam ettiğine dikkat çeken Oğuz, yerel seçimlerde seçmenlerin, parti ambleminden bağımsız olarak adayların projeleri ve icraatlarına oy verdiğini belirtti.

Kazananın KKTC halkı ve demokrasisi olduğunu söyleyen Oğuz, seçimlere katılım oranının düşük olmasının tüm partiler tarafından değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Oğuz, 6 ay içerisinde iki seçim yaşanmasının da katılımın düşük olmasında etken olabileceğini kaydetti.

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