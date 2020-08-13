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Oğuz, Tatlısu’da bazı harup üreticileriyle bir araya geldi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, harup fiyatlarının 3 TL’nin üzerinde seyredeceği izleniminde olduklarını kaydetti.

13 Ağustos 2020 Perşembe 15:15
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Oğuz, Tatlısu’da bazı harup üreticileriyle bir araya geldi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, harup fiyatlarının 3 TL’nin üzerinde seyredeceği izleniminde olduklarını kaydetti.

Tarım Bakanlığından verilen bilgiye göre, Tarım Bakanı Dursun Oğuz,  Tatlısu’da bazı harup üreticileriyle bir araya geldi.  Görüşmede, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Tatlısu Kalkınma Kooperatif Başkanı Ali Çil de katıldı.

İyi bir harup rekoltesi beklendiği ifade eden Bakan Oğuz, Kooperatife  ihracat için birçok talep geldiğini, fiyatların  3 TL’nin üzerinde seyredeceğinin görüldüğünü kaydetti.

Bakan Oğuz, beklentilerinin harubun gerçek değeri üzerinden üreticiden alınması olduğunu vurguladı ve bu çerçevede fiyatın belirlenmesinde Tatlısu Kooperatifi’ne önemli görev düştüğünü dile getirdi.

Bakan Oğuz, geçen yıl Bakanlık ve hükümetin yaptığı çalışmalar neticesinde 2 TL civarında belirlenen harup fiyatının, yapılan müdahale ile 2.60 TL'ye çıkarıldığını anımsattı. 

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanıDursun Oğuz
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