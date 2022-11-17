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Oğuz, üretim sektörünün önemini vurguladı!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Maraş bölgesinde bulunan seracıları ziyaret etti. 

17 Kasım 2022 Perşembe 15:34
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Oğuz, üretim sektörünün önemini vurguladı!



Tarım ve Doağl Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz seracıları ziyaret ederek, Maraş bölgesindeki seraları yerinde inceledi. 

Bakan Oğuz’u Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayur karşıladı. 

Bakan Oğuz’a Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca,  Gazimağusa Tarım Dairesi bölge sorumlusu Ayşe Biren ve Bakanlık Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek eşlik etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Gazimağusa’da Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır ve bazı seracıları yerinde ziyaret etti. Bakan Oğuz, yaptığı ziyarette, üretimdeki son durumu değerlendirerek seracıların sorunlarını yerinde dinledi. 

OĞUZ

2022 üretim yılı için seralara verilen tarımsal destek miktarının iyileştirildiğine dikkat çeken Oğuz, elektrik konusunda 70 krş kwat/saat başına sübvansiye verildiğini de söyledi. Oğuz, üretim sektörünün önemini her fırsatta vurguladıklarını belirterek, artan üretim maliyetlerine rağmen üreticinin yaşaması için hükümet ve bakanlık olarak eldeki imkanlar çerçevesinde gereken çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.

BAYIR

Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır, artan üretim maliyetleri karşısında hükümetin son dömemde 70 kuruş kwat/saat başına verilen elektrik desteği ile üreticilerin bir nebze olsun rahat nefes almaya başladığına değindi.
KKTC Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır, Bakanlık ve birlik arasında iş birliklerinin devam edeceğini belirterek, Bakan Oğuz’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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