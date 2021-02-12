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OĞUZ: “YATIRIMLAR KONUSUNDA SIKINTILAR YAŞIYORUZ”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

12 Şubat 2021 Cuma 10:21
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OĞUZ: “YATIRIMLAR KONUSUNDA SIKINTILAR YAŞIYORUZ”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.
Sadece kamu maaşlarını ödeyerek bu ülkeye yatırım olmayacağını söyleyen Oğuz, “Şu an Covid-19 süreci olmasa Maliye’nin hiçbir sıkıntısı olmazdı maaşlar konusunda. Ödeyebilirdi. Ama yatırımlar konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bizim de bürokrasiden kaynaklı bazı yapmamız lazım. Örneğin çevre yolları sorunu var. Kaç şirket kuruldu, kapandı gitti, bu yol bitmedi. Olmadı. Ne lüks arabalar sürüyoruz, patika yollarda arabalar sürüyoruz. Bu yönde de kaynakla ilgili sıkıntılar var. Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek kaynaklarla bu yollar yapılacaktır. Bizler de takibini yapacağız. Bu bizim sorumluluğumuzdur, inşallah kısa sürede yapacağız. Bu ülkede devletin bir lirası varsa herkes bilsin, bir lirası yoksa onu da bilsin. İnsanların alacakları bakidir, alacaklardır” dedi.

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