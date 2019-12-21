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Oğuz’dan 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası Mesajı

21 Aralık 2019 Cumartesi 12:04
Oğuz’dan 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası Mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 21 Aralık 1963’ün, Kıbrıs’ta toplumlararası çatışmaların başladığı kara bir gün olarak tarihe geçtiğini bildirdi. 

Oğuz, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, bu dönemde adada çok büyük acılar yaşandığını ve Kıbrıs Türk toplumunun büyük bir varoluş mücadelesi  verdiğini belirtti.

Mesajında, “21 Aralık 1963’te başlayan Rum saldırıları sonucunda Kıbrıslı Türkler 103 köyü boşaltarak, göç etmek zorunda kalmıştır. Kıbrıs Türk halkı bugün, özgür ve huzurla bu topraklarda yaşıyorsa bunu, hayatını feda eden şehitlerin ortaya koydukları onurlu mücadeleye borçludur” ifadelerine yer veren Oğuz, “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası vesilesiyle, aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve saygıyla anarım” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Dursun Oğuz21-25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası MesajıHaberGündemKıbrıs
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