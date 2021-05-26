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Oğuzhan Hasipoğlu: "AB, Anastasiadis'in tehditlerine boyun eğmemeli"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ileri sürdüğü şartlara tepki gösteren UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, "AB, Anastasiadis’in tehditlerine boyun eğmemeli, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin iyi niyetle hem bölge hem de Avrupa Birliği için yarar sağlayacak önerilerini dikkate almalıdır” dedi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:35
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Oğuzhan Hasipoğlu: "AB, Anastasiadis'in tehditlerine boyun eğmemeli"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs konusundaki tüm çözüm planlarını reddeden, gerçekçi olmayan maksimalist tutumu ile hala çözümsüzlüğün başlıca nedeni olan Rum tarafını kollayan tutumunu sürdürmesi halinde bunun bölgede barış ve istikrar sağlanmasına zarar vereceğini vurguladı.

Hasipoğlu, yazılı bir açıklama yaparak, “Kıbrıs’ta şu anda yaşayan iki devlet vardır. Bu gerçeği, Maraş’ın bizim egemenliğimizde olduğunu, Kıbrıs Türk Halkı’nın Doğu Akdeniz’deki haklarını, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki antlaşmaları kimse yok sayamaz” dedi.

Oğuzhan Hasipoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

 “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Haziran ayında yapılacak, AB-Türkiye ilişkilerinin ele alınacağı AB Zirvesi’nde olumlu tutum sergilemelerinin ancak ve ancak Türkiye’nin Kıbrıs görüşmeleri, Kapalı Maraş ve Doğu Akdeniz’de hidrokarbon aramaları konusunda kendilerinin istediği noktaya gelmesine bağlı olduğunu ilan etmesi bizleri şaşırtmadı.

Rum liderliği, ne yazık ki, 1963 yılından bu yana Birleşmiş Milletler zeminini, 1990’lı yıllardan bu yana da Avrupa Birliği’ni Kıbrıs’ı Yunan yapma emelleri için kullanmaya çalışıyor ve bu iki uluslararası örgüt de buna alet oluyorlar.

“HAKLARIMIZ TESLİM EDİLMEYECEKTİR”

Ancak bilinsin ki Kıbrıs Türk Halkı ve Türkiye haklı mücadelelerinden asla vazgeçmeyecekler. Asla, Rum-Yunan ikilisi ve onların yancılarına, destekçilerine haklarımız teslim edilmeyecektir.

Bir kez daha uyarıyoruz; Avrupa Birliği Kıbrıs konusundaki tüm çözüm planlarını reddeden, gerçekçi olmayan maksimalist tutumu ile hala çözümsüzlüğün başlıca nedeni olan Rum tarafını kollayan tutumunu sürdürürse, bu bölgede barış ve istikrar sağlanmasına zarar verecektir.

“TÜRKİYE İLE KKTC ARASINDAN ANTLAŞMALARI KİMSE YOK SAYAMAZ”

Kıbrıs’ta şu anda yaşayan iki devlet vardır. Bu gerçeği, Maraş’ın bizim egemenliğimizde olduğunu, Kıbrıs Türk Halkı’nın Doğu Akdeniz’deki haklarını, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki antlaşmaları kimse yok sayamaz.

“AB ANASTASİADİS’İN TEHDİTLERİNE BOYUN EĞMEMELİ”

Avrupa Birliği Anastasiadis’in tehditlerine boyun eğmemeli, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin iyi niyetle hem bölge hem de Avrupa Birliği için yarar sağlayacak önerilerini dikkate almalıdır.”

Son Güncelleme: 26.05.2021 18:08
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Oğuzhan Hasipoğlu
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