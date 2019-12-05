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Oğuz:Sürdürülebilir sağlıklı bir toprak ekosistemi, dünyamız için hayati önem taşımaktadır

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz 5 Aralık Dünya Toprak Günü dolayısıyla mesaj yayımladı .

05 Aralık 2019 Perşembe 17:25
Oğuz:Sürdürülebilir sağlıklı bir toprak ekosistemi, dünyamız için hayati önem taşımaktadır

Bakan Oğuz mesajında,‘Bugün, 5 Aralık Dünya Toprak Günü. Dünya Toprak Günü’nün bu yılki teması, “toprak erozyonu” olarak belirlendi.

Sürdürülebilir sağlıklı bir toprak ekosistemi, dünyamız için hayati önem taşımaktadır. Gıda üretiminin temeli olan toprağı tehdit eden sorunların en başında, erozyon ya da kötü kullanım uygulamaları nedeniyle üretken yüzeyinin zarar görmesi ve yok olması gelmektedir.

Ülkemizde varolan ormanları korumak, ağaçlandırmayı daha çok artırmak toprak kaybının önlenmesinde etkilidir. Ağaçlandırma çalışmalarımız düzenli olarak devam etmektedir. Bunun yanında, erozyonun bir diğer nedeni olan yanlış tarım tekniklerinin önüne geçmek de büyük önem taşımaktadır. Bu noktada, üreticilerimizin bilinçli tarım yapabilmesi için Bakanlığımız tarafından belirli aralıklarla eğitim çalışmaları düzenlenmektir.

Yaşamsal öneme sahip olan toprağın korunması ve gelecek nesiller için işlenmeye devam edilmesinin sağlanması gerekmektedir. Sürdürülebilir gıda güvenliği için toprağın sağlıklı olması şarttır. Bu nedenle hem yaşamsal hem de ekonomik değeri yüksek olan toprağı korumak amacıyla tedbirler almak kaçınılmazdır.

Gelecek nesillere yaşamlarını sürdürebilmeleri için sağlıklı topraklar bırakmak, hepimizin sorumluluğudur. Biz de bu sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz ve hareket etmeye devam edeceğiz. 5 Aralık Dünya Toprak Günü Kutlu Olsun.’dedi. (BRT/MAIL)

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OĞUZ
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