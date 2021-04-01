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Oktay bugün KKTC’ye geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bugün KKTC’ye geliyor. Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fuat Oktay, KKTC’de bir dizi temas ve incelemelerde bulunacak.

01 Nisan 2021 Perşembe 09:34
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Oktay bugün KKTC’ye geliyor

Güvercinlik köyünde, TC ile KKTC arasında imzalanan 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nda kaynak ayrılarak, yapımına başlanması planlanan Organize Sanayi Bölgesi III. Etap arazisinde incelemeler yapacak olan Oktay, ardından Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile bir araya gelecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir süredir çekimleri Gazimağusa’da devam eden ve Kıbrıs’a dair gerçek bir vatan mücadelesinin anlatıldığı “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin galasına da katılacak.
        
 

Anahtar Kelimeler:
Fuat Oktay
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