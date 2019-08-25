Oktay, Kırşehir’de Kıbrıslı gençlerle buluştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Kırşehir’in Kaman ilçesindeki Ahi Evran Gençlik Kampı’na katılan gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle sohbet eden Oktay, KKTC’deki tüm gençleri Türkiye’deki kamplarda misafir etmek istediklerini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığının bunun için çalıştığını, konuyu yakından takip ettiğini anlatan Oktay, “Türkiye’deki kamplar sizin. Siz gidince diğer arkadaşlarınızı teşvik edeceksiniz.” ifadelerini kullandı.

Oktay, “KKTC’de böyle bir kamp yapabiliriz. Çok güzel yerlerimiz var. Buradan oraya gençlerimizi davet ederiz. Biz hemen Kıbrıs’ta bir yer arayışına girelim. Konuyu takip edeceğim..”

Görüşmede, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de yer aldı.