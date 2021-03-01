Bu kapsamda,öğrenciler öğretmenler tarafından hazırlanan Okul Öncesi, 1, 2, 3, 4 ve 5. Sınıf Uzaktan Eğitim Destek Yayınlarını, hazırlanan yayın akışı ile 1 Mart 2021 Pazartesi günü saat 14.00’ten itibaren BRT2 ekranlarında takip edebilecektir.
Okul Öncesi ve İlkokul dersleri BRT2’de devam ediyor
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesine bağlı Okul Öncesi, 1, 2, 3, 4 ve 5. Sınıf Uzaktan Eğitim Destek Yayınları BRT2’de yayınlanmaya devam ediyor.
01 Mart 2021 Pazartesi 09:39
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Bu kapsamda,öğrenciler öğretmenler tarafından hazırlanan Okul Öncesi, 1, 2, 3, 4 ve 5. Sınıf Uzaktan Eğitim Destek Yayınlarını, hazırlanan yayın akışı ile 1 Mart 2021 Pazartesi günü saat 14.00’ten itibaren BRT2 ekranlarında takip edebilecektir.