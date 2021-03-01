Okul Öncesi ve İlkokul dersleri BRT2’de devam ediyor

Bu kapsamda,öğrenciler öğretmenler tarafından hazırlanan Okul Öncesi, 1, 2, 3, 4 ve 5. Sınıf Uzaktan Eğitim Destek Yayınlarını, hazırlanan yayın akışı ile 1 Mart 2021 Pazartesi günü saat 14.00’ten itibaren BRT2 ekranlarında takip edebilecektir.



