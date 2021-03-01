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Okul Öncesi ve İlkokul dersleri BRT2’de devam ediyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesine bağlı Okul Öncesi, 1, 2, 3, 4 ve 5. Sınıf Uzaktan Eğitim Destek Yayınları BRT2’de yayınlanmaya devam ediyor.

01 Mart 2021 Pazartesi 09:39
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Okul Öncesi ve İlkokul dersleri BRT2’de devam ediyor

Bu kapsamda,öğrenciler öğretmenler tarafından hazırlanan Okul Öncesi, 1, 2, 3, 4 ve 5. Sınıf Uzaktan Eğitim Destek Yayınlarını, hazırlanan yayın akışı ile 1 Mart 2021 Pazartesi günü saat 14.00’ten itibaren BRT2 ekranlarında takip edebilecektir.
        

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