Okullardaki vaka sayıları açıklandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı. 59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 2,45

Güncel rakamlar şöyle: