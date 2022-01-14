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Okullardaki vaka sayıları açıklandı

14 Ocak 2022 Cuma 13:23
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Okullardaki vaka sayıları açıklandı
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı. 59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 2,45

Güncel rakamlar şöyle:

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