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Okullardaki vaka sayıları açıklandı

28 Ocak 2022 Cuma 11:55
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Okullardaki vaka sayıları açıklandı
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı. 59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 1,61

Güncel rakamlar şöyle:

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid19
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