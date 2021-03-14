Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası

"Olağanüstü gayretle hizmet eden bütün sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlarım"

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin halkına ve ziyaretçilerine en iyi sağlık hizmetlerini sunabilmesi içi gereken neyse yapılacağını” belirtti.

14 Mart 2021 Pazar 11:49
391 Okunma
"Olağanüstü gayretle hizmet eden bütün sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlarım"

Başbakan Saner, “14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda,” her koşulda olağanüstü gayretle hizmet eden bütün sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlayarak, başarılarının devamını diledi.”

Saner, “ KKTC sağlık çalışanlarının Kovid-19’la mücadelede yaptıklarının tarihe geçeceğinden emin olduğunu” kaydetti.

Başbakan Ersan Saner mesajında şunları kaydetti:

“ Tüm insanların ve onlara hizmet vermek, her türlü ihtiyaçlarını giderecek bir düzen oluşturmak için kurulan devletlerin en önde gelen amacı sağlıklı bir ömür ile sağlıklı bir toplumdur.Tarih boyunca insanoğlu hep daha iyi, daha sağlıklı bir ömür sürmenin peşinde olmuştur. İşte bu arayışta ve ileriye gidişte tıp dünyasının, tıp çalışanlarının büyük emeği ve katkısı vardır. Bunun en büyük kanıtını tüm dünya son bir yıldır yaşamaktadır.

Dünya tarihinin en yaygın, en tehlikeli salgınını yaşadığımız son bir yıl içinde yine tıp dünyasının çalışmaları sayesinde umutlanabiliyor, doktorların, sağlık çalışanlarının üstün gayretleri ile en az sıkıntı ile bu süreci geçirmeye çabalıyoruz.

Ülke olarak Kovid-19 salgını ile mücadelede tıp çalışanlarımızın üstün gayretleri, Anavatan Türkiye’nin etkin desteği, hükümetlerimizin zamanında alığı doğru kararlar ve halkımızın bilinçli davranışları sayesinde dünyanın en başarılılarından biriyiz.
Nüfusumuzun %15’nin üstündeki bir kısmını şu anda çift dozla aşılamış durumundayız.

İnşallah bu oranı önümüzdeki günlerde Anavatan Türkiye’nin bizlere sağlayacağı yeni parti aşılarla daha ileri noktalara taşıyacak, kısa süre sonra açıklayacağımız aşı programımızla ülkemizi bu konuda da dünyanın en iyileri arasında tutmaya devam edeceğiz.
Bu noktada, gerek sağlık alt yapımızın güçlendirilmesi için Acil Durum Hastanesini yaparak halkımıza hediye eden, aşı konusunda bizlere çok büyük önem atfedip destek veren Anavatan Türkiye’ye bir kez daha teşekkür ederim.

İnşallah yakında yine Türkiye’mizin büyük desteği ile başkent Lefkoşa’da 500 yataklı yeni bir Devlet Hastanesi’nin inşası projesinde de önemli adımlar atacak geleceği bugünden de iyi yapmak adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmiş olacağız. Halkımız rahat olsun ; Bizler, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’nin halkına ve ülkemiz ziyaretçilerine en iyi sağlık hizmetlerini sunabilmek içi gereken neyse yapacağız.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kez daha her koşulda olağanüstü gayretle hizmet eden bütün sağlık çalışanlarının Bayramını kutlar, başarılarının devamını dilerim. KKTC sağlık çalışanlarının kovid-19’la mücadelede yaptıklarının tarihe geçeceğinden eminim. Tümüne teşekkürlerimi iletir, en derin saygı ve sevgilerimizi sunarım”.
        
        
    

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA PANDEMİDE GÖSTERDİKLERİ AZİM İÇİN GÖNÜLDEN TEŞEKKÜRLER”
“SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA PANDEMİDE GÖSTERDİKLERİ AZİM İÇİN GÖNÜLDEN TEŞEKKÜRLER”
“TESLİMAT” ŞİLİ’DE OSCAR SEÇMELERİNDE YARIŞIYOR
“TESLİMAT” ŞİLİ’DE OSCAR SEÇMELERİNDE YARIŞIYOR
“YAPTIĞIM İŞİ BİR YOLCULUK OLARAK GÖRÜYORUM"
“YAPTIĞIM İŞİ BİR YOLCULUK OLARAK GÖRÜYORUM"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim