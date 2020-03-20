Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Olayla bağlantıları olmadığı belirtildi

Lefkoşa’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen kurşunlanma olayıyla ilgili tutuklanan zanlılar, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı

20 Mart 2020 Cuma 13:06
1077 Okunma
Olayla bağlantıları olmadığı belirtildi

Lefkoşa’da, 16 Mart 2020 tarihinde meydana gelen ve bir kişinin kurşunlandığı olayla ilgili “Katle Teşebbüs, Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma, Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma Tasarrufu, Sirkat” suçlarından ötürü tutuklanan zanlılar; Mahsun Gül, Azad Kurtar, Yusuf Rizgar Özdemir, Süleyman Duymuş ve Abdullah Kaya’nın olayla bağları olmadığının tespit edilmesinin ardından, serbest bırakıldılar.

Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞAKurşunlamaMahkeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Belediyesi'nden limandan çıkan araçlar için yeni düzenleme
Girne Belediyesi'nden limandan çıkan araçlar için yeni düzenleme
Sağlık Bakanlığı: Sağlık Bakanı ve tüm ekibi görevinin başındadır
Sağlık Bakanlığı: Sağlık Bakanı ve tüm ekibi görevinin başındadır
Cinayet soruşturması, tüm hızıyla devam ediyor
Cinayet soruşturması, tüm hızıyla devam ediyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim