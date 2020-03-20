Lefkoşa’da, 16 Mart 2020 tarihinde meydana gelen ve bir kişinin kurşunlandığı olayla ilgili “Katle Teşebbüs, Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma, Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma Tasarrufu, Sirkat” suçlarından ötürü tutuklanan zanlılar; Mahsun Gül, Azad Kurtar, Yusuf Rizgar Özdemir, Süleyman Duymuş ve Abdullah Kaya’nın olayla bağları olmadığının tespit edilmesinin ardından, serbest bırakıldılar.
Olayla bağlantıları olmadığı belirtildi
Lefkoşa’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen kurşunlanma olayıyla ilgili tutuklanan zanlılar, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı
20 Mart 2020 Cuma 13:06
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