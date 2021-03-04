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Olayla ilgili bir kişi daha tutuklandı

Gazimağusa’da meydana gelen “soygun” meselesiyle ilgili olarak olayla bağlantısı olduğu tespit edilen ve aranmakta olan D.D.B.(E-35) tespit edilerek tutuklandı.

04 Mart 2021 Perşembe 10:13
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Olayla ilgili bir kişi daha tutuklandı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

28.02.2021 tarihinde, Gazimağusa’da meydana gelen “soygun” meselesiyle ilgili olarak olayla bağlantısı olduğu tespit edilen ve aranmakta olan D.D.B.(E-35) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

NE OLMUŞTU?

28.02.2021 tarihinde, Gazimağusa’da C.G.I.(E-27), beraberinde bulunan henüz tespit edilemeyen meçhul şahıslarla birlikte, Uchenna NWRUGBE EZENWA’nın ikametgahına gidip adı edileni darp edip, bir adet dizüstü bilgisayar ve iki adet cep telefonunu zorla aldıktan sonra, bir şahsa ait hesaba 1990 TL havale yapmasını sağladıkları, 01.03.2021 tarihinde de yine adı edilenin başka bir adrese gelmesini sağlayıp, rızası dışında zorla alıkoyduktan sonra darp edip bir başka şahsın hesabına 1400 TL ve 100.000 Nijerya Nayrası (1923 TL karşılığı) havale yapmasını sağlayıp, polise gitmesi durumunda kendisine zarar verecekleri yönünde adı edilene şiddet tehdidinde bulunmuşlardır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada C.G.I. tespit edilerek tutuklanmış olup, diğer zanlılar ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

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