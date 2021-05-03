Olgun, Cenevre sürecini değerlendirdi

Kıbrıs Türk tarafının statükoyu kırmak için bir hamle yaptığını dile getiren Olgun, 6 maddeden oluşan çözüm önerisini işaret ederek, “Öneriler maddede, Kıbrıs Türk tarafının, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tanınması ve bu yolla iki devlet arasında bir iş birliği ilişkisinin kurulabileceği yer alıyor” diyerek, ancak bu şekilde gerçekçi ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşabileceğini kaydetti.

Rum tarafının uluslararası statüye sahip olduğunu, Kıbrıs Türkünün bunun altında bir statüye sahip olması ile sürdürebilir bir anlaşma olmasının mümkün olmadığını vurgulayan Olgun, Kıbrıs Türk tarafının başarısız olan federal görüşmelerin ötesine geçen gerçekçi fikirlerle Cenevre’ye gittiğini dile getirdi.

Egemenliğin pazarlık konusu olmadığını söyleyen Olgun, “Biz iki tarafın egemen eştiliği ve eşit uluslararası statüye bağlı olarak Rum tarafı ile nasıl bir iş birliği ilişkisi koyabileceğimizi müzakere etmeye hazırız” dedi. Olgun, Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu önerilerin, BM’nin bugüne kadar gösterdiği misyona ters olmadığını söyledi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI