Künye
Kıbrıs 40
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot” operasyonu
Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot”...
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu getirttiler
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu...
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3 yıl hapis
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3...
Adam kaçırma , soygun, darp
Adam kaçırma , soygun, darp

Olgun: Girişimlerimiz devam ediyor

Olgun, İngiltere’de eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrenciler ve aşılar konusunda açıklama yaptı; “Girişimlerimiz devam ediyor”

04 Ağustos 2021 Çarşamba 13:07
102 Okunma
Olgun: Girişimlerimiz devam ediyor

Birleşik Krallık tarafından yapılan açıklamada Avrupa Birliği onaylı olmayan aşı kartlarının kabul edilmeyeceğinin belirtilmesi üzerine, özellikle İngiltere’de eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin mağduriyet yaşamaması konusunda, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, KKTC Dışişleri Bakanlığıyla gerekli temasların yapılmakta olduğunu ve halihazırda izolasyona maruz kalan Kıbrıs Türk halkının yeni bir sorun ile karşı karşıya gelmesinin önüne geçilmesine çalışıldığını açıkladı.

KKTC’de aşı olan öğrencilerin veya vatandaşların aşı kartlarının İngiltere’de geçerli olabilmesiyle ilgili yapılan çalışmaların da devam ettiğini belirten Olgun, çalışmaların neticesinde açıklama yapılacağını kaydetti.
        
        
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kapalı Maraş’ı 300 günde 180.207 Kişi Ziyaret Etti
Kapalı Maraş’ı 300 günde 180.207 Kişi Ziyaret Etti
KKTC sıcaklık rekoru kırıyor!
KKTC sıcaklık rekoru kırıyor!
Tatar: Kıbrıslı Türkler Umutlarını Kaybetmeden Hep Toroslara Baktı
Tatar: Kıbrıslı Türkler Umutlarını Kaybetmeden Hep Toroslara Baktı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim