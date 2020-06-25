Ölüm nedeni belirlendi

Gönyeli'de dün gece evinde öldürülen 83 yaşındaki Veysi Akdeniz'in ölüm nedeni, bugün yapılan otopsiyle belirlendi.
Polis Basın Subaylığı, Akdeniz'in otopsisinde, "delici/kesici alet yaralanması sonucu gelişen iç organ yaralanması, iç ve dış kanama, künt kafa ve göğüs travması, beyin kanaması" sonucu yaşamını yitirdiğinin tespit edildiğini duyurdu.
Polisin, bir kişinin tutuklandığı cinayetle ilgili soruşturması sürüyor.
Her udugu bilinmez ipsiz sapsiz yabanciyi sokarsaniz ulkeye daha cok cinayetler tecavuzler hirsizliklar olacak.