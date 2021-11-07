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Ölümle neticelenen trafik kazası

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın şahıs olay yerinde yaşamını yitirmiştir.

07 Kasım 2021 Pazar 09:15
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Ölümle neticelenen trafik kazası
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POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

11.2021 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, PM 626 plakalı salon aracı aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde Dr. Fazıl Küçük Caddesine doğru kullanan Lefkoşa’da sakin Goodluck Osakpolor OGBEBOR (E-28) seyrettiği yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkıp bordür taşlarına ardından kaldırıma çarpık takla atarak tavanı üzerinde sürüklenmiştir.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın şahıs olay yerinde yaşamını yitirmiştir.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mıcheel UYIOSE (E-26) ve Toyın OGUNFEYİMİ (K-26) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır.

Araç sürücüsü Goodluck Osakpolor OGBEBOR tutuklanmış olup, Soruşturma devam etmektedir.

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