Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Zorla kaçırdılar, tecavüz ettiler!
Zorla kaçırdılar, tecavüz ettiler!
Ercan'da 500 bin Euro ile yakalandı
Ercan'da 500 bin Euro ile...
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek...
Zanlı, 2 bin TL aldığını kabul etti
Zanlı, 2 bin TL aldığını...
Flaş Haber
Fuat Oktay, KKTC’ye geliyor
Kapat

Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde meydana gelen ölümlü trafik kazası işe ilgili olarak tutuklanan zanlı A.N.Y.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Haziran 2022 Salı 14:51
282 Okunma
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
banner48

(Kamalı Haber)

Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde meydana gelen ölümlü trafik kazası işe ilgili olarak tutuklanan zanlı A.N.Y.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Özhan Öz, olguları aktardı.

Polis, 11.06.2022 tarihinde saat 07.40 raddelerinde Haspolat'da Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde yönetimindeki JR 028 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyreden Dilekkaya'da sakin zanlının seyrettiği yolun sağında bulunan Ergüden Tic. Ltd. önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gitmekte olduğu yöne göre şeridin içinde muhafaza etmeyerek o esnada yolun sağından yürüme zorunluluğu bulunduğu halde gidişine göre solda banket içerisinde yaya olarak ayni istikamete doğru yürümekte olan Lefkoşa'da sakin H.A'ya aracının sol ön kısmı ile çarpıp yoluna devam ederek yine gidişine göre solda bulunan çelik bariyerlere sol yan kısmı ile çarpıp önü doğu istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durduğunu anlattı.

Polis, kaza sonucu yayanın almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini söyledi.

Polis, kazada JR 028 plakalı araca 30.000 TL, Karayolları Dairesi'ne ait 3 adet yatay bariyerlere 1.000 TL tahmini hasar olduğunu söyledi.

Polis, aynı tarihte saat 09.17'de, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde JR 028 plakalı araç sürücüsü zanlının rızası alındıktan sonra 2 adet 10 cc tüp kan örneği uyuşturucu madde veya ilaç tesiri tahlili maksatları için emare olarak alındığını anlattı.

Polis, JR 028 plakalı araç sürücüsü zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak L.P.M. Merkez Karakolu hücresine yerleştirildiğini söyledi.

Polis, müteveffa yayaya otopsi yapıldığını belirtti. Polis, zanlının kanında alkol ve uyuşturucu olup olmadığına yönelik tahlil sonucu beklendiğini belirtti.

Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlanmadığını söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün poliste tutuklu kalması ve ehliyetine geçici olarak el konulması talebinde bulundu. Zanlının avukatı Hüsnü Tokatlıoğlu, tutukluluk talebine itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yedidalga'nın ardından Kantara'da da yangın çıktı
Yedidalga'nın ardından Kantara'da da yangın çıktı
Kıbrıs Türk tarafı öneri sunmaya hazırlanıyor!
Kıbrıs Türk tarafı öneri sunmaya hazırlanıyor!
İş adamı Soner Lama sevenlerini yasa boğdu
İş adamı Soner Lama sevenlerini yasa boğdu










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim