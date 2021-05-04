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Ölümlü kazaların yüzde 70’i emniyet kemerini takmamaktan kaynaklı

Ülkede trafik kazaları pandemiden daha fazla ölüme yol açarken, ölümlü kazaların yüzde 70’i emniyet kemeri takmamaktan kaynaklanıyor.

04 Mayıs 2021 Salı 08:35
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Ölümlü kazaların yüzde 70’i emniyet kemerini takmamaktan kaynaklı

Trafik kazaları nedenleri arasında ilk sıralarda dikkatsizlik, süratli ve alkollü araç kullanımı ve seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak alırken, ölümlü kazaların önlenmesinde altyapı düzenlemeleri büyük önem taşıyor.
Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Bölüm Müdürlüğü heyeti, Trafik Haftası nedeniyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ı ziyaret ederek, trafik konulu sunum gerçekleştirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda gerçekleşen sunumda, Trafik Bölümü Müdür Vekili Şevket Derindağ ve Müfettiş Cevdet Demirel, Bakanlık Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve Karayolları Dairesi temsilcisi hazır bulundu.

Sunumda kaza istatistikleri, mevcut durum, sıklıkla kaza görülen noktalar, tehlikeli görünen kavşak ve yollar ele alındı ve çözüm önerileri tartışıldı.

CANALTAY: “TRAFİKTE EN BÜYÜK PROBLEM CEP TELEFONU VE ALKOL KULLANIMI”

Bakan Canaltay, toplantının “Trafik Haftası” gibi önemli bir haftanın başlangıcında yapıldığını belirterek, son günlerde pandemi konuşulsa da trafiğin her zaman gündemde bir konu olduğunu söyledi.
Canaltay, her geçen gün artan nüfus ve araç sayısıyla birlikte, karayollarının yetersiz kaldığını ve trafik kazalarının arttığını ifade ederek, trafik ihlalleriyle birlikte de ölümlü kazaların gerçekleştiğine değindi.
Toplantıda, polisle birlikte yolların nasıl daha iyi duruma getirebileceklerini ve yol güvenliğini daha da nasıl artırabileceklerini görüşeceklerini belirten Canaltay, sorunların başında gelen karayolları altyapısını güçlendirmede hız kazandıklarını, çeşitli bölgelerde de ışıklandırma projelerinin devam ettiğini açıkladı.
Canaltay, trafikte en büyük problemin cep telefonu kullanımı ve alkollü sürüş olduğuna değinerek, bu konularda yasal düzenlemelere gitmek istediklerini, bu tür ihlallerde “Bakanlık olarak yasanın uygulanması konusunda gereğini yapacaklarını” belirtti.

DERİNDAĞ: “ÖLÜMLÜ KAZALARIN EN BÜYÜK NEDENİ EMNİYET KEMERİ TAKMAMAK”

Trafik Bölümü Müdür Vekili Şevket Derindağ ise, trafik kazalarının pandeminden daha fazla ölüme neden olduğuna dikkat çekerek, personel ve araç gereç kapasitesindeki eksikliklere rağmen vatandaşın güvenliği için en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştıklarını ifade etti.
Derindağ, trafik kazalarının en önemli sebeplerini; dikkatsizlik, süratli ve alkollü araç kullanımı, son zamanlarda artış gösteren trafikte cep telefonu kullanımı olarak sıraladı ve ölümlü kazaların %70’nin emniyet kemerini takmamaktan kaynaklanmasına rağmen, halkın ısrarla emniyet kemeri takmamaya devam ettiğini kaydetti.

Kazaların ölümle sonuçlanmaması için altyapı düzenlemelerinin yapılması gerektiğini ve bu toplantıda, orta refüjler, sokak aydınlatması, kavşak düzenlemeleri gibi göze çarpan problemleri ele alacaklarını belirten Derindağ, bu değerlendirmelerin ardından Bakanlığın aciliyete göre çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.
        
        
   

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